昨シーズン、女子サッカー なでしこリーグで優勝した朝日インテック・ラブリッジ名古屋の選手たちが7日、ホームスタジアムの清掃活動を行いました。7日はラブリッジ名古屋の選手と地元の小学生など、およそ50人が集まりました。なでしこリーグが開幕するのを前に、名古屋市港区にあるホームスタジアム・CSアセット港サッカー場の清掃活動を行いました。入場口付近に落ちていた