ジャルカードは、JALカードnavi会員に提供している「語学検定ボーナスマイル」の制度を4月1日から改定する。サービス名称を「検定ボーナスマイル」に変更する。これに伴い、世界遺産検定準1級以上、日商簿記検定2級以上、ITパスポートが対象検定に追加する。積算するマイル数を、現行の500マイルから300マイルに変更する。4月1日同社到着分から対象となる。すでに語学検定の資格を持っている場合は、3月31日までに同社に到着するよ