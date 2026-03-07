J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST）の開幕戦は、岡山に１−１で迎えたPK戦を６−５で制した福岡。白星発進も、以降は黒星を重ねる。２節・C大阪戦は０−２、３節・京都戦も０−２、４節・神戸戦は１−２、そして３月７日の５節・名古屋戦は、辻岡佑真の退場で１人少なくなったこともあり、１−５と大敗を喫した。 痛恨の４連敗。ここまでの５試合で計12失点。厳しい現実にSNS上では以下のような声があがった