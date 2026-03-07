この記事の画像を見る又吉直樹が6年ぶりとなる小説『生きとるわ』を上梓した。発売を記念して、又吉さんと親交のある表現者たちが声を寄せる本企画。第3回は、詩人の黒川隆介さんが『生きとるわ』に触発され紡いだ詩『残塁』と随筆『又吉直樹じゃなければよかったかもしれない』を寄稿してくれた。二人の出会いは数年前、黒川さんの自費出版の詩集を読んだ又吉さんが長文のメッセージを送ったことから仲が深まり、間もなく飲み仲