◇RIZIN.52（2026年3月7日有明アリーナ）格闘技イベント「RIZIN」は7日、26年開幕戦となる「RIZIN.52」を有明アリーナで開催。第9試合で武田光司（TRIBE TOKYO MMA）が試合3日前の緊急オファーながらもビクター・コレスニック（ロシア）に判定勝利を飾った。本来であれば。コレスニックの相手は9戦無敗の相本宗輝だった。しかし相本は3月3日、ロードバイクに乗車中に車と接触事故で欠場。そして試合3日前の緊急オファー受