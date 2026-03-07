気象台は、午後6時19分に、暴風雪警報を稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町などに発表 7日18:19時点宗谷地方では、8日未明から8日昼前まで暴風雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■稚内市□暴風雪警報【発表】8日未明から8日昼前にかけて警戒風向北・陸上最大風