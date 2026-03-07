東京・青梅市の市営住宅で、81歳の女性が死亡しているのが見つかりました。現場から3キロ離れた場所では、女性の息子が橋から転落し死亡しているのが見つかっていて、警視庁が関連を調べています。警視庁によりますと、きのう午後5時すぎ、青梅市の市営住宅で、この家に住む小西由美子さん（81）が室内で倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。遺体が見つかるおよそ2時間前には、自宅から3キロほど離れた橋の下で