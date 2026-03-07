◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国ー日本（2026年3月7日東京D）韓国は7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で日本と対戦する。試合前の会見に出席した金慧成（キム・ヘソン）内野手（27＝ドジャース）は意気込みを語った。日韓戦を控え、「子供のころから国際大会を見ながら夢を大きくしてきた。先輩たちを見ながら、ああいう舞台に立ちたいと思って野球をしてきた。過去のハイライト映像を見