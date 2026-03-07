ドジャースでＭＬＢ２年目のシーズンに臨んでいる佐々木朗希投手（２４）を巡り、デーブ・ロバーツ監督（５３）の発言が疑問視されている。佐々木は３日（日本時間４日）のオープン戦に先発してグランドスラムを浴びるなど、計２回０／３で２安打４失点、３四球。予定された２イニングを投げ切れなかった今季初登板に続き、２度目のマウンドでも精彩を欠いた。シーズン開幕まで時間があるとはいえ、ロバーツ監督が「心配してい