東京女子プロレスの荒井優希（２７）が、プリンセス・オブ・プリンセス王者・渡辺未詩（２６）から初勝利を挙げ、王座戦（２９日、両国国技館）へ弾みをつけた。７日の東京・新木場１ｓｔＲＩＮＧ大会で行われた前哨戦で荒井はＨＩＭＡＷＡＲＩ、鈴木志乃と組み、渡辺＆凍雅＆高見汐珠と激突。２月２８日の刈谷大会では渡辺に直接ギブアップ負けを喫しただけにリベンジに燃えている荒井は、この日試合が始まると勢いよくビッグ