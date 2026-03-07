２０２２年北京五輪のフィギュアスケート女子銀メダリストで産休から電撃復帰したアレクサンドラ・トルソワ（２１）が、愛息の近況を公開した。４回転の申し子として知られるトルソワは昨夏の第１子出産を経て、今冬から本格的に競技へ復帰。次回の２０３０年フランス・アルプス地域で行われる五輪に向けてロシア勢のエースとして期待が高まっている。厳しいトレーニングを再開する一方で、育児もしっかり両立させており日々