第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールC 日本−韓国のスタメンが発表された。前日のチャイニーズ・タイペイ戦に13安打13得点の猛攻で大勝した侍ジャパンは、1番〜8番まで前日と変わらず。9番・捕手が若月健矢（オリックス）から坂本誠志郎（阪神）に変更したのみ。連勝を目指す韓国戦は、19時プレイボールだ。▼侍ジャパンスタメン1（指）大谷翔平2（右）近藤健介3（中）鈴木誠也4（左）吉田正