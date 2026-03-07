阪神の新助っ人、ダウリ・モレッタ投手（２９）が７日、ソフトバンク戦で甲子園初登板。１イニングを１安打２奪三振、無失点に抑える好投を披露した後、スタンドの爆笑を誘うパフォーマンスで虎党の心もわしづかみだ。１点リードの８回に登板すると、先頭の代打・笹川を外角低めのスライダーで空振り三振。このボールは代名詞でもある、ジャイロ要素の強いスライド回転で逆に曲がってしまうスライダーだった。そして二死二塁の