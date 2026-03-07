東京女子プロレス２９日の両国国技館大会で新たなアイドル戦士が誕生する。同大会のＰＲ大使を務めるスーパー・ササダンゴ・マシンから「アイドルを新たに一人スカウトしてください」と無茶ぶりを受けていたサイバーファイトの郄木三四郎副社長は７日の東京・新木場１ｓｔＲＩＮＧ大会に登場。アイドルグループ「原宿学園」のさとうもも（１５）が同大会でデビューすることを発表した。現在中学３年生のさとうは、ＤＤ