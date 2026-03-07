パ・リーグ主催のOP戦は5試合が行われたパ・リーグ球団のオープン戦5試合が7日に行われた。西武はヤクルトに7-0で快勝。先発の平良海馬投手が3回無失点、打線は2回に長谷川信哉外野手の適時二塁打で先制した。8回にはルーキー・川田悠慎外野手、秋山俊外野手の連打をきっかけに一挙5得点を挙げた。楽天はDeNAに2-9で大敗した。打線は2回に青野拓海内野手と太田光捕手の適時打で2点を先制したが、先発の前田健太投手が3回に2点