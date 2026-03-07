島根県大田市の世界遺産「石見銀山」を紹介するイベントが7日、名古屋で開かれました。会場の名古屋・栄の中日ビルでは、来年で世界遺産登録から20年になることを記念しかつて多くの銀を産出した鉱山遺跡・石見銀山が紹介されています。石見銀山の歴史をバーチャル空間で見られるほか、水を張った たらいの中から本物の銀を探し出す体験コーナーも設けられ、記念に持ち帰ることもできます。島根県の観光