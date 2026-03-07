アレルギーのせいで春の訪れをうらめしく思う女性は多いかもしれませんが、くしゃみ連発の「花粉症女子」は、実は一部の男性から熱い視線を集めているようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「むしろいい！僕らが花粉症女子に萌える理由」をご紹介します。【１】万全なメイクができず、ほぼすっぴんなのが似合っているから「化粧の力を借りなくてもかわいいんだと思いました」（20代男性）とい