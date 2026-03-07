女優の古川琴音が７日、都内で行われたアニメ映画「花緑青（はなろくしょう）が明ける日に」（四宮義俊監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。アニメ声優に初挑戦。アフレコを「お芝居でやろうとしても身体（からだ）が無理なことを絵を見ながらやるのは新感覚で面白かった。実写ではできない動きを体験できる」と振り返った。作品の舞台は夏。今年の夏までにやりたいことには「夏を通り越しちゃうかもしれないけど、今年