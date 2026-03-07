今回、Ray WEB編集部は困った友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は真面目に授業を受ける大学生。しかし、いつも授業後に課題内容を聞いてくる子がいて……？課題のときだけ連絡をしてくる友だちに、モヤモヤしている主人公。それを美沙に相談すると、「こうしてみたら？」と提案されます。その内容とは一体なんでしょう？原案：Ray WEB編集部作画：金田ハナライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖