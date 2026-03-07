ＷＢＣを国内で独占配信する動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」は７日、１０日の日本・チェコ戦（東京ドーム）のゲストに、フリーアナウンサーの徳光和夫さん（８４）がゲスト出演することを発表した。徳光さんは２月２８日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演し、「私もＮｅｔｆｌｉｘで、実はＷＢＣを見ることができることになりまし