クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝は７日に行われた中山牝馬Ｓ・Ｇ３（中山競馬場、芝１８００メートル＝１６頭立て）で過怠金１０万円の制裁を受けた。９番人気のステレンボッシュ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）に騎乗した際、最後の直線で外側に斜行し、２頭の進路に影響を及ぼした。フィールシンパシー（１４着＝横山琉人騎手）、レディーヴァリュー（１６着＝団野大成騎手）の進路が狭くなった