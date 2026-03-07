明日8日(日)は、上空に強い寒気が南下します。北海道では雪や風が強まり、交通に影響が出る恐れがあります。関東も明け方までは、にわか雨の可能性があり、山沿いを中心に雪がまじる所がありそうです。明日は北海道を中心に大雪に明日8日(日)は、冬型の気圧配置になり、上空にはこの時期としては強い寒気が南下します。北海道では日本海側を中心に広く雪が降るでしょう。局地的に降り方が強まって、大雪になる所もありそうです。北