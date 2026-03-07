◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）日本ー韓国戦のスタメンが発表された。１３安打１３得点の猛攻で、コールド勝ちした６日の台湾戦（東京ドーム）に続き、大谷翔平投手は定位置の１番に座った。６日同様、１番に大谷、３〜６番には鈴木、吉田、岡本、村上の長距離砲を並べた。韓国は、ドジャース・大谷と山本のチームメートでもあるキム・ヘソンが「９番・二塁」で先発出場する。試合前には、６日に