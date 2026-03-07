静岡の伝統工芸品の「雛具」について知ってもらおうと親子で体験するイベントが7日、静岡市で開かれました。これは静岡銀行が行なったもので、市内の小学生14人とその保護者が参加しました。イベントは人形メーカー「人形のみやひで」静岡店で開催され、参加者らは雛具の歴史や節句文化をクイズ形式で学びました。また、羽子板づくり体験も行われ富士山やダルマを模した飾り物を親子で楽しみながら作成し、伝統工芸の