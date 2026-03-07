中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月7日】中国商務部の報道官は6日、欧州連合（EU）が4日に発表した「産業促進法（IAA）」法案について、中国は関連する立法プロセスを注視し、中国の利益への影響を真剣に評価して、国内企業の正当な権益を断固守ると表明した。報道官は次のように述べた。中国は、EUが4日に関連法案を発表し、外国企業の電池、電気自動車（EV）、太陽光発電、重要原材料の四大業界への投資