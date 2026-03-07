アメリカとイスラエルによるイラン攻撃が始まって7日で一週間になりますが、戦闘終結の見通しは立っていません。トランプ大統領の思惑について、千田淳一FNNワシントン支局長に聞きます。――トランプ氏はどのような出口戦略を描いているのでしょうか？トランプ大統領は過去の成功体験と現実との乖離（かいり）に直面しているというのが実情です。このため、短期的な「勝利宣言」を模索する可能性もあります。トランプ氏が過去の成