◇明治安田J1百年構想リーグ第5節横浜M0―3FC東京（2026年3月7日MUFG国立）横浜F・マリノスはFC東京に完敗し、今季初連勝とはならなかった。試合開始わずか32秒で先制されると、立て直せず計3失点。開幕5戦で1勝4敗となり、試合後は応援席からブーイングが鳴り響いた。MF天野は試合後の取材エリアで「屈辱的な負け。優勝を争うチームとの差を見せつけれた」と厳しい表情で語った。自身は0―3の後半19分から途中出場。「