【北京共同】中国政府の民生部門の閣僚らが7日、北京で開会中の全国人民代表大会（全人代＝国会）に合わせて記者会見した。平均寿命の80歳への引き上げを盛り込んだ中期経済目標「第15次5カ年計画」（2026〜30年）を踏まえ、医療水準の向上や高齢者対策に力を入れる方針をアピールした。中国の保健衛生当局トップ、国家衛生健康委員会の雷海潮主任（閣僚級）は中国の25年の平均寿命が79.25歳となり、20年から1.32歳延びたと紹