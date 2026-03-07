アメリカとイスラエルによるイラン攻撃が始まって7日で一週間になりますが、戦闘終結の見通しは立っていません。イランの報復攻撃による空襲警報が連日続いているイスラエル・テルアビブから、加藤崇FNNイスタンブール支局長が中継でお伝えします。戦闘が始まった初日にイランのミサイルが直撃した場所では建物が破壊されたほか、周囲の建物も大きく損傷しています。手前には張られた幕には「私たちはいつでもそばにいます」と政府