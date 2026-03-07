■全国の天気低気圧が発達しながらオホーツク海に進み、寒気が南下する見込みです。北海道では、8日夕方までに50センチの雪が降り、大雪となる所がありそうです。また、35メートルの最大瞬間風速が予想され、昼前にかけて、猛ふぶきとなる所があるでしょう。交通障害や暴風に警戒してください。東北日本海側から山陰にかけても、午前を中心に雪の降る所が多いでしょう。太平洋側や九州は、広い範囲で晴れて、空気が乾燥しそうです