「私は努力型プリンセスだからねとっても強いの」という言葉とともにXに投稿された一人の女性の垢抜け記録が注目を集めています。投稿したのは、ディズニーの仮装姿をSNSで披露している、食用かぐやさん（@yuhina87）。メガネをかけた大人しそうな印象を見せる学生時代の卒アル写真から一変、可憐なドレスを身に纏いシンデレラに扮した凛としたたたずまいに、「勇気をもらえる」「努力がすごい」と称賛の声が寄せられました。【