2000GT、そしてLFAの系譜を受け継ぐTGR「GR GT」は、後世に語られることを運命づけられて誕生した2025年12月5日、TOYOTA GAZOO Racingは新型車「GR GT」の開発中のプロトタイプ車両を初公開しました。その後、ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。GR GTは、かつて販売したスーパーカー「トヨタ2000GT」やレクサス「LFA」に続くフラッグシップモデルとしての位置づけで、