イオンモール広島府中のシンボルとして設置されていたビール釜が、解体されることになりました。7日、お別れのセレモニーが開かれ、地元の人たちなど約400人が集まりました。1階に設置されたビール釜は実際にビール製造のため使用されていたものです。イオンモールが、キリンビールの工場跡地に開業した縁で寄贈を受け、長年、案内所として活用されました。■地元の人「（キリンビ}