170年の歴史を持つ三次人形やひな人形を集めた展示会が広島県三次市内で開かれています。三次市の風土記の丘ミュージアムでは、明治から平成の時代までの三次人形とひな人形、40点余りが並びます。三次人形は、天神や娘物、武者物など様々なジャンルのものが年代別に展示されています。■来館者「素朴だが、色合いが鮮やかでとてもきれい」また、館内の一角にはひな飾りも置かれ、会場を彩ります。展示会は、3月29日までです