＜ダイキンオーキッドレディス3日目◇7日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞昨年7月以来となるツアーの舞台に帰ってきた小祝さくらが、ブランクを感じさせないプレーを続けている。【写真】今季第1号！エース達成でこの笑顔初日は「75」とスコアを落としたが、2日目には13番でホールインワンが飛び出し「66」をマーク。13位で危なげなく決勝ラウンドへと進んだ。ホールインワン賞で50万円を獲得し、「おいしい