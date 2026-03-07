◇オープン戦巨人0―8オリックス（2026年3月7日京セラドーム）巨人・坂本勇人内野手（37）が、オリックス戦に「6番・三塁」で出場し、4試合連続安打をマークした。2回の1打席目で九里から左前打を放ち、2月23日の楽天戦から練習試合を含めて4戦連続安打となった。昨季のオープン戦は打率・115と苦しんだが、今季はここまで4試合に出場して打率・273と上々。三塁での開幕スタメンに向けて好調を維持する中で、昨年の同