◇明治安田J1百年構想リーグ第5節鹿島2―0東京V（2026年3月7日メルカリスタジアム）鹿島がホームで東京Vを2―0で下し、連勝を4に伸ばした。先制点は前半26分の左CK。今季初先発となったMF柴崎岳の右足からFW鈴木優磨がニアに飛び込み、頭でGKマテウスの股下へ流し込んだ。さらに同追加タイムの50分、左サイドで仕掛けたDF溝口修平のクロスから相手のハンドを誘発してPKを獲得。キッカーの鈴木がゴール左に蹴り込んで2点