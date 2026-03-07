藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑む第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第5局の対局場検分が7日、栃木県大田原市「ホテル花月」で行われた。ここまで藤井の1勝3敗で迎え、藤井にとっては19度目の2日制タイトル戦で初のカド番。加えて永瀬には王将戦第3、4局に叡王戦本戦準決勝と3連敗中でもある。対局場検分後の取材では「内容が良くないことが結果に出ている。精