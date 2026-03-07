◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第５節鹿島２―０東京Ｖ（７日・メルスタ）鹿島はＦＷ鈴木優磨の２ゴールで東京Ｖに２―０で勝利し、首位快走となる４連勝で勝ち点を１３に伸ばした。＊＊＊鹿島はスタメンを前節から２人変更。ＭＦ樋口雄太に代わってＭＦ柴崎岳、ＭＦエウベルに代わってＦＷチャヴリッチが入った。柴崎は昨年９月のＣ大阪戦以来、約６か月ぶりの先発。チャヴリッチも今季初先発となった