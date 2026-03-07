女優の古川琴音が７日、都内で映画「花緑青が明けるに」（四宮義俊監督）の公開記念舞台あいさつに出席し、最近の“プチハプニング”のエピソードを明かした。作品の内容にちなみ、必需品を聞かれると「イヤホン」と即答。首にかける形からワイヤレスイヤホンに変えたものの「買って２日後に、こっち（片方）をとった記憶だけあって、もう１回つけようと思った時にないと気づいた」。訪れた店や、落とし物センターに確認する