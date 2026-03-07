◆オープン戦阪神１―０ソフトバンク（７日・甲子園）２７日からの巨人との開幕３連戦（東京Ｄ）での投入が見込まれる両左腕が好投した。先発の大竹耕太郎が古巣相手にスローボールを駆使しながら３回２安打無失点にまとめると、２番手の高橋遥人も最速１４９キロの直球を軸に３回１安打無失点。大竹は「変な力みも抜けてきて、（理想の）イメージに近づいている」と手応え。高橋は自身初の開幕ローテに向け、「感覚的に６０