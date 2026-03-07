■これまでのあらすじママ友・美月に利用されていることを知り、距離を置くようにした佳乃。しばらくして自分の悪い噂が流れだした。身に覚えのない嘘ばかりだが、それを信じて拡散する人の多さに愕然とし、佳乃は噂の張本人と考えられる美月と話し合おうと考える。そこへ噂を信じるママ友たちが押しかけてきて…!?【佳乃sideSTORY】招待をしていない同級生のママたちが来てくれたことで、美月さんの嘘が明らかになりました。美月