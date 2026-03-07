あすの全国天気日本海側で雪山陰から北海道にかけての日本海側は午前中を中心に雪が降るでしょう。北海道は猛吹雪になるおそれがあるため、警戒してください。太平洋側はおおむね晴れますが、東日本と北日本は風が強く吹く所が多い予想です。花粉が大量に飛びますので、対策をしましょう。【写真を見る】【あすの天気】日本海側で雪 北海道は猛吹雪に警戒太平洋側はおおむね晴れ 風が強く花粉が大量に飛散あすの気温