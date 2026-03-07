双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、５ヵ月を迎えた双子の様子を描いた絵日記を投稿しています。【写真を見る】【 中川翔子 】「５ヵ月ふたご」絵日記と写真で成長伝える補助椅子デビューも「お兄ちゃんがむちむちサイズアウト」翔子さんは「５ヵ月ふたご」と題した絵日記を投稿。「弟くん」「お兄ちゃん」に分かれていて、?りにゅうしょく?（離乳食）については、弟くんは「