◇オープン戦巨人0―8オリックス（2026年3月7日京セラドーム）巨人の2年目・石塚裕惺内野手（19）が途中出場し、今季初めて二塁の守備に就いた。8回先頭で代打で出場。見逃し三振に倒れ、その後に二塁で起用されたが、守備機会はなかった。春季キャンプから主に三塁を守っていたが、この日の試合前練習でも二塁でノックを受けていた。阿部監督は「今のところチャンスがあるのは、というところで試して。（坂本）勇人も