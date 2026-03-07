相次ぐ山林火災を受け、全国で対策が強化される中、東京でも来月から、「林野火災注意報」の運用が始まります。「水の壁」で延焼を防ぐ新たな機材も導入されます。「足元気を付けて」機材を背負い、急な斜面をのぼる消防隊員。ホースをはわせるのも木の間を縫う必要があり、一苦労です。先月、東京消防庁は大規模な山林火災を想定した訓練を行いました。これは“水の壁”によって延焼を防ぐ「水幕防御システム」。高さ13メートルま