◇春季教育リーグ阪神7―0ソフトバンク（2026年3月7日SGL尼崎）阪神ドラフト3位・岡城快生外野手が、春季教育リーグに「1番・中堅」で先発。マルチ安打と1打点でアピールに成功した。「1番で使っていただいたので。初回からチームを勢いに乗せられる打席にしたいと思っていた」初回から左前打でチャンスメーク。結果的に、3点先制につながった。以降の打席も四球、犠飛と役割をきっちりこなした。「同じポジションを