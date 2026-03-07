アメリカ・イスラエルによるイランへの攻撃が始まってから、きょうで1週間となります。攻撃の応酬が続くなか、アメリカのトランプ大統領はイランとの合意は「無条件降伏以外にありえない」と主張しています。これはきょう公開されたイランの首都テヘランの映像。アメリカとイスラエルによる攻撃が始まってから1週間となる7日も攻撃の応酬は続いています。6日は、イスラエル軍が死亡した最高指導者ハメネイ師が使う予定だった地下施