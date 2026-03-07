◇オープン戦広島2―3中日（2026年3月7日マツダ）2年連続で開幕先発枠入りを目指す広島・森が7日、中日戦（マツダ）でオープン戦2度目の先発。3回で4安打4四球3失点（自責3）と制球に課題を残した。要した球数は75球。「自分の投球ができなかった。コースを狙い過ぎた。もっと真っすぐで（打者に）入っていけば良かった」と反省の弁を並べた。初回1死三塁から、福永に左前打を許して先制点を献上。モンテロの同点弾が飛