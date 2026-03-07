秋篠宮妃紀子さまと長男・悠仁さまは北海道で「スキーオリエンテーリング」を体験され、悠仁さまは「自然の中を滑るのも楽しい」と感想を述べられました。北海道での日程2日目の7日、スキーウェアにニット帽姿の紀子さまと悠仁さまは留寿都村のゲレンデで行われた「スキーオリエンテーリング」の講習会に参加されました。斜面を滑り降りるスキーと違い、下り坂が難しいスキーオリエンテーリング。幼いころからスキーを続け、スキー